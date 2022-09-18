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«У нас нет третьего звена. Есть эконом». Знарок — о перемещениях Зарипова

«У нас нет третьего звена. Есть эконом». Знарок — о перемещениях Зарипова
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:1) прокомментировал ситуацию со звеньями в клубе, а также турнирную ситуацию.

«Не только Тарасова не было. Зарипов? У нас нет третьего звена. У нас есть эконом. Хорошо сыграл.

Не смотрю на турнирную таблицу. Ожидал ли большего сопротивления? Послушайте, я не буду оценивать игру противника. Сыграли так, как сыграли. У них, наверное, было своё задание. Они прилично играли сегодня. Мне понравилось», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

В следующей встрече «Ак Барс» и «Спартак» снова сыграют между собой. Матч пройдёт в Казани, в среду, 21 сентября. Начало — в 19:30 по московскому времени.

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