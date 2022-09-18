Разин — о поражении «Северстали»: не зря СКА Хайруллина за такие деньги купил
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после матча регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА (1:2, бул.) поделился мнением о форварде соперника Марате Хайруллине, который забросил два буллита в послематчевой серии.
«Не поставили в состав против СКА трёх лучших нападающих «Северстали»? Хотели, чтобы они расслабились. Наверное, это и произошло. Очко взяли, заслуженное очко. Игра была боевая, счастье было рядом, но Марат Хайруллин… Не зря его купили за такие деньги», — сказал Разин в эфире КХЛ ТВ.
Напомним, «Северсталь» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав девять очков после семи матчей. В следующей встрече клуб из Череповца сыграет в гостях с минским «Динамо» (20 сентября, 19:10 мск).
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