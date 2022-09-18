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«Провоцируете, а потом другое ждёте?» Знарок отреагировал на вопрос об игре Шипачёва

«Провоцируете, а потом другое ждёте?» Знарок отреагировал на вопрос об игре Шипачёва
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после встречи с московским «Спартаком» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ прокомментировал игру форварда клуба Вадима Шипачёва.

«Ноль очков за передачи у Шипачёва? У него всё впереди. Если думаете, что он не переживает… он переживает сильно. Поэтому я думаю, что всё будет хорошо. Потому что это мастер. Все переживают? Тогда зачем такие вопросы задаёте? Провокационные. Лишний раз хотите, чтобы я сказал что-то не то? Сами задаёте, провоцируете, а потом думаете, что я что-то другое скажу?» — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

В следующем матче «Ак Барс» и «Спартак» снова сыграют между собой. Встреча пройдёт в Казани, в среду, 21 сентября. Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.

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