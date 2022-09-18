«Провоцируете, а потом другое ждёте?» Знарок отреагировал на вопрос об игре Шипачёва

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после встречи с московским «Спартаком» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ прокомментировал игру форварда клуба Вадима Шипачёва.
«Ноль очков за передачи у Шипачёва? У него всё впереди. Если думаете, что он не переживает… он переживает сильно. Поэтому я думаю, что всё будет хорошо. Потому что это мастер. Все переживают? Тогда зачем такие вопросы задаёте? Провокационные. Лишний раз хотите, чтобы я сказал что-то не то? Сами задаёте, провоцируете, а потом думаете, что я что-то другое скажу?» — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
В следующем матче «Ак Барс» и «Спартак» снова сыграют между собой. Встреча пройдёт в Казани, в среду, 21 сентября. Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.
- 18 сентября 2022
-
21:10
-
21:07
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:45
-
20:40
-
20:39
-
20:37
-
20:31
-
20:29
-
20:26
-
20:24
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:07
-
20:04
-
20:04
-
20:00
-
19:42
-
19:30
-
19:23
-
19:20
-
19:07
-
18:45
-
18:33
-
18:23
-
18:08
-
17:50
-
17:36
-
17:07
-
16:59
-
16:45
-
16:29