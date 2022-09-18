«Вы уже сами оценили». Главный тренер «Ак Барса» — на вопрос о серии Семёнова
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:1) поделился мнением о серии форварда клуба Кирилла Семёнова.
«Как оценю серию Семёнова? Вы уже сами оценили. Ну как я могу оценить? Наверное, хорошо ценю. Непонятен мне вопрос. Если вы сказали, что он столько очков набрал, что я скажу? Что он плохо сыграл? Ну хорошо. Тогда зачем такие вопросы задавать?
Его звено с Радуловым? Они у нас практически каждую встречу забивают. Поэтому, думаю, хорошо», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
В следующем матче «Ак Барс» и «Спартак» снова сыграют между собой. Встреча пройдёт в Казани, в среду, 21 сентября. Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.
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