«Вы уже сами оценили». Главный тренер «Ак Барса» — на вопрос о серии Семёнова

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:1) поделился мнением о серии форварда клуба Кирилла Семёнова.



«Как оценю серию Семёнова? Вы уже сами оценили. Ну как я могу оценить? Наверное, хорошо ценю. Непонятен мне вопрос. Если вы сказали, что он столько очков набрал, что я скажу? Что он плохо сыграл? Ну хорошо. Тогда зачем такие вопросы задавать?



Его звено с Радуловым? Они у нас практически каждую встречу забивают. Поэтому, думаю, хорошо», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

В следующем матче «Ак Барс» и «Спартак» снова сыграют между собой. Встреча пройдёт в Казани, в среду, 21 сентября. Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.