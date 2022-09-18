Разин — о голе СКА: человек в затылок вратарю бросил. Такие голы нельзя засчитывать

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА (1:2, бул.) рассказал об игре вратарей клуба, а также поделился мнением о заброшенной шайбе соперника.
«Почему меняли вратаря? Насколько я понял, загорелась лампочка, что будет рекламная пауза. Наш вратарь подъехал, а свисток был из-за травмы, рекламной паузы не было. Судьи подъехали, объяснили, что нашему вратарю надо замениться, раз он подъехал. Правила есть правила.
Что случилось с Подъяпольским в моменте с пропущенным голом? В затылок человек бросил. Я считаю, нельзя такие голы засчитывать. Это шутка, конечно.
Предполагали, что у нас сегодня будет мало большинства и что мы будем очень много обороняться. Поэтому первую бригаду большинства практически всю оставили в запасе. У нас сейчас будет пять игр подряд через день, а два очка дают что за СКА, что за ЦСКА, что за любую команду. Распределили силы так, пожертвовали большинством. Хорошо, что сегодня не пропустили в большинстве, это тоже плюс», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 18 сентября 2022
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