«Не феномен, а большая работа над собой». Р. Ротенберг — о Хайруллине

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги матча с «Северсталью» (2:1, бул.) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Очень важная игра для нас. Играли дома, настраивались только на победу. Ребята молодцы. Мы понимали, что у «Северстали» был полностью обновлён состав, они ввели свежих игроков, рассчитывали, что у нас бензин уже был на исходе. Но мы нашли резервы, отдали ради победы всё, что было. Ребята выполнили установку, проявили характер, силу воли и сейчас заслуженно получаем возможность восстановиться. Восстанавливаемся и готовимся дальше.



Хайруллин? Марат был у нас на карандаше очень давно. Он сильный игрок, лидер уже много лет. Он вёл команду за собой, имеет серьёзный характер, и он морально сильный парень. Прошёл огонь, воду и медные трубы, сам из себя сделал игрока такого уровня. Это не феномен, а большая работа над собой. Он прошёл у нас тяжелейшую предсезонку в первый раз в жизни. Мы имеем возможность найти ему хороших партнёров, которых у него раньше не было. Это заслуга всей команды, но Марат играет как настоящий лидер, ведёт команду за собой, забивает важнейшие голы. Надо продолжать дальше работать, чтобы Марат дальше держал такой уровень и добавлял.



У нас тяжелейший старт, очень много травм. Но это часть хоккея. Работаем на пределе, отсюда микротравмы. Не раскрываем всех деталей, но скоро увидим и Рукавишникова, и Галимова, и других ребят. Ждём их восстановления. Это говорит о том, что все в команде играют на пределе, ловят шайбы на себя. Важно иметь резервы. Сегодня наши воспитанники Ожигихин, Николаев сыграли душой и сердцем за свой родной клуб. Играем дальше по нашей системе в энергозатратный хоккей. У нас есть резервы, есть система, все ребята всегда готовы играть за основную команду.



Почему не сняли вратаря? Вопрос, кто это придумал. Если бы в своё время играли «три на три», и наши великие тренеры Тарасов и Тихонов тоже бы в тренировочном процессе это использовали. Надо смотреть, как складывается овертайм. Сегодня это не использовали, но, возможно, будем использовать в будущем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.