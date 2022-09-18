«А вы-то рады?» 41-летний Зарипов ответил на вопрос журналиста о возвращении на лёд

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:1) рассказал о возвращении на лёд. 41-летний форвард впервые провёл встречу в текущем регулярном чемпионате. Хоккеист сыграл 14 минут 3 секунды, не заработав результативных баллов.



«Рад ли, что вернулся? А вы-то рады? Это главное. Сколько матчей могу сыграть? Вы хотите всё сразу узнать. Хотелось бы все матчи сыграть. Хоккеисты все голодные на время, на голы, на очки. Посмотрим, как будет.



Во втором периоде у меня были дискуссии со Знарком? Вы сами должны догадываться, о чём была речь после большинства. После очередного неудачного большинства», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.