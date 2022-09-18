Р. Ротенберг: я в СКА 10 лет, помню серию из 20 побед. Каждая схватка — отдельная игра

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги матча с «Северсталью» (2:1, бул.) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Помню серию СКА из 20 побед подряд. Я в СКА уже 10 лет, помню каждый сезон, каждую смену практически. Без прошлого нет будущего. Ценим наше прошлое, но смотрим не на серию, а на каждую игру по отдельности.

Я занимался дзюдо в своё время. Каждая схватка – отдельная игра. Поэтому не смотрим ни на какие серии, для нас самая важная – следующая игра, больше для нас ничего нет.



Насколько новички освоились играть при полных трибунах? Вспоминаю слова Эцио Гамбы, который является главным тренером сборной России по дзюдо. Я с ним общался, как он готовил дзюдоистов на Олимпиаду в Лондоне, когда выиграли три золота. Важным моментом был жёсткий спарринг, чтобы потом в соревнованиях иметь преимущество. Мы готовили команду по этому же принципу, играли на турнире Пучкова при полных трибунах. Изначально это тяжело, но мы переводим всё в позитивное русло. Это дополнительная поддержка.



В чём прибавила «Северсталь» по сравнению с прошлым матчем? Они полностью обновили состав. Слышал, что у них был серьёзный разговор с командой. Они сняли восемь лидеров команды, вышли молодые, дерзкие, заряженные ребята. Мы уже должны были доставать резервы, проявлять характер. Начало не удалось, но мы смогли переломить ход игры. После первого периода состоялся разговор, наши игроки отреагировали.



«Северсталь» — сильный организованный соперник с сильным тренерским штабом. Это большая победа для нас. Будем добавлять и учиться на своих ошибках. В следующих играх будем стараться играть так, как рассказывал Третьяк про ЦСКА. Они три сразу забивали, а потом дальше продолжали играть. Будем к этому стремиться, но это огромная работа», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.