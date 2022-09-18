«Давайте я закончу и потом расскажу». Зарипов — о секрете хоккейного долгожительства
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Нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:1) рассказал о секрете своего хоккейного долголетия.
«В мире практически только я в 40+ играю в хоккей? В этом мире больше никого нет? Очень приятно. Как проходит восстановление? Давайте я закончу и потом всё расскажу», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Напомним, 41-летний форвард провёл свой первый матч в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги, не набрав результативных очков. Нападающий является единственным игроком в истории КХЛ, который пять раз выигрывал Кубок Гагарина, трижды из них — в форме «Ак Барса». Сезон-2022/2023 — 18-й для Зарипова за казанский клуб.
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