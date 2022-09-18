С. Фёдоров — о драке Гуськова: Матвей провёл 12-раундовый бой. Он заступился за партнёра

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги встречи с ХК «Сочи» (5:2) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Много моментов по игре понравились. Мы сделали правильные выводы, тренировочный процесс в преддверии сегодняшнего матча тоже понравился. Ребята услышали наши пожелания. Соперник был очень быстр, мы предупреждали ребят, что понадобится много двигаться, быстро принимать решения, особенно с шайбой. Сыграли во всех трёх зонах в большинстве моментов правильно.



Не досадно за две шайбы, которые пропустили в третьем периоде? Согласен, мы бы не хотели эти голы пропускать. Но надо отдать должное сопернику, он продолжал прессинговать, давить. Хотелось бы всухую провести матч, мы стремимся к тому, чтобы играть все 60 минут.



Абрамов прогрессирует? Он забивает в этом сезоне трудные и красивые голы? Он забивал такие голы и в прошлом сезоне. Я надеюсь, что он прогрессирует, рад, что со стороны так смотрится. Мы с Виталием продолжаем работать над определёнными факторами. Поскольку Виталий усердно работает, у него многое получается.



В Ярославле мы сыграли на вбрасываниях не так, как хотелось бы. Состоялся разговор с центральными нападающими, была проведена тренировка. Наши центральные отнеслись к нашим требованиям и пожеланиям правильно и серьёзно подготовились к матчу.



Как чувствует себя Матвей Гуськов после драки? Матвей практически провёл 12-раундовый бой. Он был на льду целую смену, после чего ещё и подрался. Он чувствует себя хорошо, отдал все силы, но Фёдор Крощинский помощнее и, возможно, не так устал в этой смене. Надо отдать должное Матвею, он заступился за партнёра, это часть игры. Есть синяки и шишки, не без этого.



Он не сразу вступил в драку, а подъехал и вступился за партнёра, проявил инициативу. За это получил удаление. То, что Матвей сделал, входит в те рамки, которые мы хотели бы видеть», — цитирует Фёдорова пресс-служба ЦСКА.

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