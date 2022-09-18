«Ак Барс» ни разу не забил в большинстве за 7 матчей. У казанцев было 29 попыток
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Казанский «Ак Барс» продолжает занимать последнее место в Континентальной хоккейной лиге по реализации большинства.
Команда Олега Знарка не сумела воспользоваться ни одной из 29 попыток забросить шайбу при численном преимуществе за семь игр сезона. «Ак Барс» с 0% располагается на последней строчке лиги по данному параметру. В тройку худших также входят «Сочи» (одна шайба за 22 попытки, 4,5%) и московское «Динамо» (одна шайба за 21 попытку, 4,8%).
Топ-3 лиги по реализации большинства выглядит следующим образом: «Автомобилист» (13/37, 35,1%), «Витязь» (6/19, 31,6%) и «Авангард» (6/21, 28,6%).
Напомним, «Ак Барс» выиграл в пяти встречах сезона и потерпел два поражения. Казанцы занимают второе место в таблице Восточной конференции с 11 баллами.
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