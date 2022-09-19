«Северсталь» — вторая команда в текущем сезоне КХЛ, набравшая очки в игре со СКА

Санкт-петербургский СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в серии буллитов в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 2:1.



Подопечные Андрея Разина стали всего второй командой в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги, набравшей очки в матче с армейцами. Ранее это удалось «Салавату Юлаеву» в первой игре команд в сезоне. Победу СКА одержал в овертайме со счётом 3:2.



Также санкт-петербургский клуб в текущей регулярке обыграл «Барыс» (3:1), «Авангард» (4:1), московское «Динамо» (4:1 и 3:2), «Локомотив» (3:2) и «Северсталь» (4:1) в первом очном матче. СКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 16 очков. «Северсталь» — на пятой строчке Запада, заработав девять баллов за семь встреч.



В следующем матче сезона СКА сыграет в гостях с «Куньлунем» (22 сентября, 19:00 мск), «Северсталь» — в Минске с местным «Динамо» (20 сентября, 19:10 мск).