«Мы в подушку легли и ревели». Игрок «Трактора» вспомнил поражение от Канады на МЧМ

Форвард «Трактора» Алексей Потапов поделился воспоминаниями о проигранном полуфинале молодёжного чемпионата мира с Канадой в 2009 году.

«Вбрасывание. По-моему, 25 секунд остаётся. Он [Никита Филатов] не выводит шайбу из зоны. Остаётся – я смотрю на секундомер – секунд десять. Просто наброс на ворота. Один игрок, не будем называть его фамилию [Дмитрий Куликов], в нетипичной для него манере начинает ловить шайбу. А она же маленькая – она-то дырочку найдёт. И она падает ему за спину. Подбирает игрок, забивает, сравнивает, остаётся пять секунд – и я услышал, как 20 тысяч человек в унисон…



Ты представляешь, нам 18–20 лет. По сути, ещё хоккейные дети. Вроде бы взрослые в жизни, но хоккейные дети. Я знаю, что треть команды точно пришла в номер и ревела. Мы ещё жили по двое. Я жил со своим земляком из Нижнего Новгорода. Мы просто в подушку легли и ревели. Ничего не хотелось, а завтра ещё игра за третье место. У тебя один шанс был, всё – последний молодёжный чемпионат мира», — приводит слова нападающего YouTube-канал «Скользкий лёд».

Напомним, на МЧМ-2009 Россия уступила Канаде в полуфинале 5:6 по буллитам и выиграла бронзу в матче со сборной Словакии – 5:2.