Кравец — о составе «Авангарда»: команда атакующая, много хороших нападающих

Тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о составе команды и прокомментировал победную игру с «Барысом» – 5:2 (2:1, 3:0, 0:1).
«Команда атакующая, много хороших нападающих, тренируем агрессивный хоккей. Я всегда любил, чтобы команда играла в агрессивный, силовой и в то же время грамотный хоккей. Хоккеисты выполняют задания по игре, где надо — атакуют, где надо — защищаются.
Победную игру с «Барысом» смотрел дома, и у меня камень с души упал. Чувствовалось, что совершенно другая команда, много положительных моментов: ловля шайбы на себя, работа нападающих на пятаке. Было видно, что ребята очень хотят выиграть и делают всё для этого. Сразу было ясно, что эта игра должна дать толчок и уверенность.
Очень тяжело играть все игры на выезде. Когда ты играешь много игр дома, у тебя есть где зарядить эмоции и где набраться сил. Здесь ты всё время в дороге, и это немножко угнетает. Здесь самое главное – правильно восстанавливаться, тренироваться и выходить на каждую игру как на последний бой», — сказал тренер в интервью YouTube-каналу клуба.
Напомним, ранее омский клуб уволил тренера Константина Курашёва и подписал Михаила Кравеца.
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