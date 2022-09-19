Бывший член Федерации хоккея Словакии Гандзуш: ИИХФ должна продолжать бойкот России

Обладатель Кубка Стэнли Михал Гандзуш рассказал о причинах своего увольнения с поста члена исполнительного комитета Федерации хоккея Словакии и оценил решение некоторых словацких хоккеистов продолжить карьеру в КХЛ.

«Это их личное решение, и я его уважаю. Я понимаю это со спортивной стороны. Мне не нравится, когда меня обвиняют в жадности. Для хоккеиста естественно хотеть играть в наилучшем соревновании, и успех или неудача спортивной карьеры часто могут зависеть от выбора правильного соревнования в данный момент. К сожалению, с 24 февраля мы находимся в ситуации, когда уже невозможно смотреть только на спортивную сторону решения игроков работать в КХЛ.

Решение исполкома о вызове хоккеистов из КХЛ в сборную Словакии прямо противоречит моим личным убеждениям и ценностям. Выбирая игроков в сборную, мы показываем как дома, так и за рубежом, какими хоккеистами мы гордимся в Словакии и кто, по нашему мнению, является примером для подражания для лучших из нас. Мы должны были показать, что понимаем, что есть вещи поважнее спорта и хоккея, что для нас есть другие ценности, чем наилучший состав сборной Словакии любой ценой. Вместо этого мы делаем вид, что нас ничего не касается, и продолжаем говорить, что должны думать о себе. Мы не воспользовались возможностью укрепить ценность словацкого хоккея, о чём я сожалею.

Президент ИИХФ Люк Тардиф ищет способы вернуть Беларусь и Россию на международную арену? Это очень плохо. С моей точки зрения, в наше время очень важен каждый жест или слово. У многих хоккейных федераций возникнет проблема с этими заявлениями ИИХФ, а имидж хоккея может сильно пострадать на международном уровне. Я считаю, что мы должны объединиться и показать, что хоккей также должен продолжать бойкотировать эти страны», — цитирует Гандзуша Sport Aktuality.

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