«Салават Юлаев» прервал трёхматчевую серию поражений, обыграв всухую «Амур»

Уфимский «Салават Юлаев» прервал трёхматчевую серию поражений в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

На восьмой минуте дебютную шайбу в сезоне оформил Иван Дроздов с передач Александра Хмелевски и Григория Панина. На 12-й минуте удвоил преимущество гостей Николай Кулёмин с передач Александра Хмелевски и Райана Мёрфи. Вратарь уфимцев Илья Ежов оформил «сухарь», отразив все 19 бросков по своим воротам. Отметим, что с сиреной об окончании матча хабаровчане забили гол, однако после видеопросмотра он был отменён, так как был забит уже после истечения времени игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим дебют в сезоне нападающего «Салавата» Евгения Тимкина. Также матч провёл ранее травмированный защитник гостей Ярослав Цулыгин.

Для «Салавата Юлаева» эта победа стала третьей в сезоне. Уфимский клуб набрал восемь очков и переместился на шестую строчку Востока. «Амур» потерпел третье поражение подряд и упал на девятое место Восточной конференции.

Следующий матч между этими командами пройдёт в Хабаровске 21 сентября. Начало матча — в 12:00 мск.