Тамбиев — о поражении в матче с «Металлургом»: серийные удаления нас надломили

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» 0:2 (0:2, 0:0, 0:0).

«Плохое начало с нашей стороны, серийные удаления нас надломили. С таким соперником нельзя удаляться серийно, мы за это поплатились. Потом вернулись в игру, она носила равный характер. Второй период хорошо сыграли, на гол мы наиграли, но вратарь соперника сыграл здорово. В третьем периоде соперник сыграл по счёту.



Тайм-аут в первом периоде? Два гола, серийные удаления — надо было успокоить ребят. Я считаю, что тайм-аут правильно подействовал на ребят. Ребята перестали удаляться, пошёл другой сценарий игры. Гола нам не хватило, забей мы, игра бы по-другому сложилась. Посмотрим, какие резервы у нас есть на следующий матч», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ответный матч между этими командами пройдёт во Владивостоке 21 сентября. Начало матча — в 12:30 мск.