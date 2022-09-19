Тамбиев — о поражении в матче с «Металлургом»: серийные удаления нас надломили

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» 0:2 (0:2, 0:0, 0:0).
«Плохое начало с нашей стороны, серийные удаления нас надломили. С таким соперником нельзя удаляться серийно, мы за это поплатились. Потом вернулись в игру, она носила равный характер. Второй период хорошо сыграли, на гол мы наиграли, но вратарь соперника сыграл здорово. В третьем периоде соперник сыграл по счёту.
Тайм-аут в первом периоде? Два гола, серийные удаления — надо было успокоить ребят. Я считаю, что тайм-аут правильно подействовал на ребят. Ребята перестали удаляться, пошёл другой сценарий игры. Гола нам не хватило, забей мы, игра бы по-другому сложилась. Посмотрим, какие резервы у нас есть на следующий матч», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Ответный матч между этими командами пройдёт во Владивостоке 21 сентября. Начало матча — в 12:30 мск.
- 19 сентября 2022
-
15:27
-
15:10
-
15:04
-
14:51
-
14:45
-
14:26
-
14:10
-
13:32
-
13:00
-
12:41
-
12:17
-
11:48
-
11:34
-
11:23
-
11:02
-
10:27
-
10:00
-
09:52
-
09:15
-
08:28
-
08:12
-
00:00
- 18 сентября 2022
-
23:00
-
22:46
-
22:19
-
22:00
-
21:35
-
21:19
-
21:16
-
21:10
-
21:07
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:45