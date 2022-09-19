Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски: пора уже было выиграть

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал победу над «Амуром» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Хорошо, что выиграли. Пора уже было. Правильно играли. Конечно, были моменты, над которыми надо работать. Но всё по порядку.



Как удаётся восстанавливаться на Дальнем Востоке? Это нелегко. Разница во времени, нужно восстанавливаться быстрее. Всё по-другому. Я не думаю об этом, просто живу моментом.

Специально ли бросал в моменте со второй шайбой так, чтобы Кулемин мог добить? Не думал о добивании. Просто бросил в створ ворот, чтобы усложнить ситуацию», – сказал Хмелевский в интервью официальному сайту «Салавата Юлаева».

Отметим, что в победном матче с «Амуром», Хмелевски поучаствовал в обеих голах, отдав результативные передачи.