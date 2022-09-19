Судебное заседание по делу Ивана Федотова может быть перенесено

Планировавшийся на 20 сентября судебный процесс, инициированный стороной вратаря Ивана Федотова, может быть перенесен. Об этом заявил адвокат игрока Алексей Пономарёв.

«Планировалось, что 20 сентября суд состоится во Всеволожске — городе, где прописан Иван Федотов. Но я видел информацию, что судья по этому делу заболела. Я ещё буду уточнять, однако возможно, дело будет перенесено», — цитирует Пономарева сайт «Матч ТВ».

В июле вратарь сборной России и «Филадельфии» Иван Федотов был призван в армию. Теперь он служит в части в Северодвинске. Сам Федотов оспаривает этот призыв в суде через адвоката.



Федотов был задержан в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, позже спортсмен был доставлен в Северодвинск. 25‑летний хоккеист подал иск в суд на призывную комиссию Санкт-Петербурга, предварительное заседание должно состояться 20 сентября.



В сезоне‑2021/2022 Федотов выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА, а в мае подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

Также появлялась информация о том, что Федотов подпишет контракт с московским ЦСКА и будет обменян в СКА. Однако эти слухи оперативно опровергли.