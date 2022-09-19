Епанчинцев назвал причины поражения «Амура» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев рассказал, что именно помешало его команде победить в матче с «Салаватом Юлаевым».

«Наверное, начало матча предрешило результат. Такое бывает. Проспали. В середине второго периода более-менее была игра, за которую можно было зацепиться и забить гол. Нам пока очень сложно это даётся. Ребята сами прекрасно всё понимают. Болельщик нас гонит и хорошо болеет! Мы работаем над этим моментом — это большой груз ответственности на игроков. Очень сильно хотят забить. В домашней серии у нас остался один матч. Сделаем правильные выводы. Поговорили сегодня в раздевалке, ребята всё прекрасно поняли. Все вместе, единым кулаком, за счёт характера мы сможем преодолеть эти моменты. Надеюсь, в следующей игре наша команда покажет достойный результат и закончит домашнюю серию на положительной ноте», — цитирует Епанчинцева официальный сайт КХЛ.