Епанчинцев назвал причины поражения «Амура» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев рассказал, что именно помешало его команде победить в матче с «Салаватом Юлаевым».
«Наверное, начало матча предрешило результат. Такое бывает. Проспали. В середине второго периода более-менее была игра, за которую можно было зацепиться и забить гол. Нам пока очень сложно это даётся. Ребята сами прекрасно всё понимают. Болельщик нас гонит и хорошо болеет! Мы работаем над этим моментом — это большой груз ответственности на игроков. Очень сильно хотят забить. В домашней серии у нас остался один матч. Сделаем правильные выводы. Поговорили сегодня в раздевалке, ребята всё прекрасно поняли. Все вместе, единым кулаком, за счёт характера мы сможем преодолеть эти моменты. Надеюсь, в следующей игре наша команда покажет достойный результат и закончит домашнюю серию на положительной ноте», — цитирует Епанчинцева официальный сайт КХЛ.
- 19 сентября 2022
-
18:19
-
17:45
-
17:34
-
17:09
-
16:55
-
16:38
-
16:26
-
16:14
-
16:03
-
15:43
-
15:27
-
15:10
-
15:04
-
14:51
-
14:45
-
14:26
-
14:10
-
13:32
-
13:00
-
12:41
-
12:17
-
11:48
-
11:34
-
11:23
-
11:02
-
10:27
-
10:00
-
09:52
-
09:15
-
08:28
-
08:12
-
00:00
- 18 сентября 2022
-
23:00
-
22:46
-
22:19