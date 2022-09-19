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Генеральный менеджер ХК «Динамо»: Менелл должен добавить вариативности и креатива при игре

Генеральный менеджер ХК «Динамо»: Менелл должен добавить вариативности и креатива при игре
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Генеральный менеджер ХК «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание новичка бело-голубых Бреннана Менелла.

«Ни для кого не секрет, что московское «Динамо» активно работало на рынке в поисках атакующего защитника. Бреннан Менелл принял решение вернуться в КХЛ. После того, как «Йокерит» вышел из КХЛ защитник стал неограниченно свободным агентом. Это хорошее усиление для нас. Праворукий защитник с хорошим катанием, с хорошим первым пасом и броском, который должен добавить вариативности и креатива при игре в большинстве. Бреннан доказал свою состоятельность в КХЛ. Ждем, что в составе нашей команды он проявит себя не менее ярко и завоюет любовь болельщиков. Добро пожаловать!», — приводит слова Сопина официальный сайт «Динамо».

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