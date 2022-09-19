Новичок московского «Динамо» Менелл пропустит матч с «Локомотивом»

Американский защитник Бреннан Менелл, подписавший контракт с московским «Динамо», пропустит сегодняшний матч с «Локомотивом», сообщает официальный телеграм-канал бело-голубых.
Большую часть своей карьеры защитник провёл в Американской хоккейной лиге. В АХЛ он выступал за такие команды, как «Айова Уайлд», «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли Фантомс». За это время Менелл набрал 127 (16+111) очков при показателе полезности «+10». Также на его счету пять матчей в НХЛ за «Миннесоту Уайлд», в которых результативными действиями он не отметился, набрав лишь две минуты штрафа при показателе полезности «+1».
В Континентальной хоккейной лиге в 2020 году, выступая за минское «Динамо», Бреннан набрал 38 (5+33) очков.
Московское «Динамо» примет ярославский «Локомотив» сегодня, 19 сентября. Встреча состоится на «ВТБ Арене», начало матча — 19:30 мск.
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