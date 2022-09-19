Форвард НХЛ: Кучеров делает поразительные вещи на площадке

Нападающий клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел рассказал за кем будет следить в предстоящем сезоне.

«Мне всегда нравится следить за Никитой Кучеровым. Нравится его мастерство, то как он думает об игре. Никогда не знаешь, чего ожидать от него, в хорошем смысле. Он может делать столько поразительных вещей на площадке. Наслаждаюсь, смотря за его игрой», — передаёт слова Айкела сайт ESPN.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Кучеров сыграл 47 матчей в регулярном сезоне, набрав 69 (25+44) очков. В плей-офф российский нападающий провёл 23 матча и набрал 27 (8+19) результативных балла. С «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кучеров дошёл до финала Кубка Стэнли, где в шести матчевой серии уступил «Колорадо Эвеланш».