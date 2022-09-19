«Авангард» одержал вторую победу подряд, в гостях обыграв челябинский «Трактор»

Омский «Авангард» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

На третьей минуте второго периода шайбу в большинстве забросил форвард омичей Сергей Толчинский с передач Рида Буше и Корбана Найта. На пятой минуте также в большинстве счёт удвоил уже сам Рид Буше с передач Сергея Толчинского и Корбана Найта. В начале третьей двадцатиминутки третью шайбу в ворота «Трактора» забросил Алексей Береглазов с передачи Дамира Шарипзянова. На пятнадцатой минуте третьего периода Владимир Ткачёв с передач Романа Манухова и Ильи Карпухина смог распечатать ворота голкипера гостей Василия Демченко.

Для омского «Авангарда» эта победа стала второй подряд после неудачной серии на старте. Подопечные Дмитрия Рябыкина набрали пять очков и занимают 10-ю строчку в турнирной таблице на Востоке. «Трактор» с шестью баллами располагается на девятом месте Восточной конференции.

Следующий матч «ястребы» проведут в гостях с «Сочи» 21 сентября (19:30 мск). Челябинский «Трактор» отправится в гости к нижегородскому «Торпедо» (21 сентября, 19:00 мск).