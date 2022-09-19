«Авангард» одержал вторую победу подряд, в гостях обыграв челябинский «Трактор»

Омский «Авангард» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).
На третьей минуте второго периода шайбу в большинстве забросил форвард омичей Сергей Толчинский с передач Рида Буше и Корбана Найта. На пятой минуте также в большинстве счёт удвоил уже сам Рид Буше с передач Сергея Толчинского и Корбана Найта. В начале третьей двадцатиминутки третью шайбу в ворота «Трактора» забросил Алексей Береглазов с передачи Дамира Шарипзянова. На пятнадцатой минуте третьего периода Владимир Ткачёв с передач Романа Манухова и Ильи Карпухина смог распечатать ворота голкипера гостей Василия Демченко.
Для омского «Авангарда» эта победа стала второй подряд после неудачной серии на старте. Подопечные Дмитрия Рябыкина набрали пять очков и занимают 10-ю строчку в турнирной таблице на Востоке. «Трактор» с шестью баллами располагается на девятом месте Восточной конференции.
Следующий матч «ястребы» проведут в гостях с «Сочи» 21 сентября (19:30 мск). Челябинский «Трактор» отправится в гости к нижегородскому «Торпедо» (21 сентября, 19:00 мск).
- 19 сентября 2022
-
19:30
-
19:15
-
18:48
-
18:19
-
17:45
-
17:34
-
17:09
-
16:55
-
16:38
-
16:26
-
16:14
-
16:03
-
15:43
-
15:27
-
15:10
-
15:04
-
14:51
-
14:45
-
14:26
-
14:10
-
13:32
-
13:00
-
12:41
-
12:17
-
11:48
-
11:34
-
11:23
-
11:02
-
10:27
-
10:00
-
09:52
-
09:15
-
08:28
-
08:12
-
00:00