Антон Королёв: билеты на благотворительный матч Панарина и Овечкина смели за минуты

Одним из главных хоккейных событий лета 2022 года стал благотворительный матч на «Арена Плей Север», организованный благотворительным фондом Артемия Панарина и Антоном Королёвым в поддержку сбора средств на операцию Елисею Артамонову, страдающему ганглиоглиомой медиальных отделов правой височной области. Это второе подобное мероприятие за 2 года. В прошлом, Антон Королев профессиональный хоккеист, сыгравший более 500 матчей на высшем уровне, из них 350 в КХЛ и набравший в них более 100 очков.



Антон выступил спикером на конференции «Новые подходы» посвященную «фиджитал» спорту и рассказал также о планах на создание медиа турнира с участием звезд НХЛ и КХЛ.



«Все игроки из НХЛ и КХЛ слышали об этом матче и дальше будет легче договариваться, у нас сложилась хорошая репутация. Сложнее было делать самый первый матч, многие думали участвовать или не участвовать. В следующим году планируем еще более масштабный вариант как в контексте болельщиков, так и по хоккеистам. Что-то пройдет обязательно на Арене Плей, но, возможно, сам матч переедет на большую арену – ЦСКА или «Динамо», например. Ажиотаж сейчас был огромный, партию билетов сметали за минуты. Но вообще надо делать такие мероприятия не только летом, но и во время сезона», — рассказал Королёв.