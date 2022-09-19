«Матч с огоньком». «Авангард» опубликовал видео после победы над «Трактором»
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Омский «Авангард» в официальном телеграм-канале разместил видео после победного матча с челябинским «Трактором», в котором показал горящий трактор на обочине.
Напомним, ранее челябинский «Трактор» анонсировал матч с «Авангардом» провокационным роликом, на что омский клуб дал свой ответ в видеоформате.
Матч челябинского «Трактора» и омского «Авангарда» завершился победой «ястребов» со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). Эта победа стала второй подряд для подопечных Дмитрия Рябыкина после серии поражений на старте сезона.
«Авангард» после сегодняшней победы занимает 10 строчку в таблице Восточной конференции. Следующий матч в рамках Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «ястребы» проведут в гостях с «Сочи» 21 сентября (19:30 мск).
Новость по теме«Авангард» дал ответ на провокационный видеоролик «Трактора»
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