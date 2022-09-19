Дмитрий Рябыкин: чёрная полоса будет позади, когда мы будем играть в правильный хоккей

Наставник омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин подвёл итоги победного матча с «Трактором».

«Здорово начали игру, хорошо сыграли в меньшинстве. И в большинстве забросили две шайбы. Очень доволен игрой.

Чёрная полоса позади? Будем надеяться. Она будет позади, когда мы будем играть в правильный хоккей. Не стараться выдумывать что-то лишнее, а играть так, как мы играли последние матчи. Как преодолевать такие неудачные полосы? На собраниях с ребятами я говорил о том, что если они будут играть правильно, то победы придут. Надо не жульничать. А выполнять свою работу на 100%.

Разбирали игру «Трактора». Они тоже разбирали нашу игру. Мы играли в свой хоккей, старались в меньшинстве забрать броски, особенно у Антона Бурдасова. Все получилось.

Выбор Василия Демченко? Он хорошо провёл прошлый матч. «Трактор» – команда, в которой он вырос и он хочет что-то ей доказать. Это был очевидный выбор.

Мем про Рида Буше в команде не обсуждали. Наше дело выходить на лёд и доказывать всё игрой, а не заниматься этими вещами в медиа», — приводит слова Рябыкина официальный сайт «Трактора».