Защитник «Авангарда» Белов: потихонечку у нас получается выкарабкиваться

Защитник «Авангарда» Антон Белов поделился мнением о победном матче с челябинским «Трактором».

«После прошлой победы у ребят не сказать, что выросли крылья, но уверенность точно появилась. Хорошо сработало большинство, допускали меньше ошибок, чем обычно, и старались сильнее нагружать вратаря соперника. В третьем периоде уже сыграли по счёту. Не самый обязательный гол пропустили. Я считаю, надо было постараться сделать «сухарь» для Васьки Демченко. Чёрная полоса позади? Мы не относились к этому как чёрной полосе. Естественно, никого не устраивала ситуация с проигранными матчами. Многое наложилось друг на друга, и везение нас покинуло. У команды «новый старый тренер», для которого это первый сезон. На всех было давление, и очень важно с ним уметь справляться.

Потихонечку у нас получается выкарабкиваться и находить свою игру. У «Авангарда» хорошая по именам команда, и мы прекрасно знаем, что умеем играть в хоккей. У нас отличный коллектив, нет никаких проблем внутри. Много всякого нехорошего начало всплывать в интернете, как это часто бывает при поражениях. Очень важно, чтобы наши болельщики были с командой и в горе, и в радости. Мы будем играть за нашего тренера, капитана, команду, город и очень хотим поскорее вернуться в Омск, чтобы выступать на новой арене», — приводит слова Белова официальный сайт КХЛ.