«Давно хотел обыграть «Трактор». Вратарь «Авангарда» — о победе над бывшим клубом
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Голкипер омского «Авангарда» Василий Демченко поделился мнением о победе в матче с «Трактором».
«Игра отличная. Давно хотел обыграть «Трактор», никак не получалось, начинал на лавке, потом выходил по ходу игры. Сейчас вышел в старте и выиграли наконец-то, у меня большие впечатления от этой игры.
Родной город мотивирует? Не то, что мотивирует, но когда приезжаешь домой получаешь хорошие эмоции, видишься с близкими, с друзьями, то есть заряжаешься эмоциями. Можно сказать, что преодолели чёрную полосу? Рано говорить, что мы что-то преодолели, была не чёрная полоса, мы пытались найти свою игру, цепляемся за неё и это даёт результат», — сказал Демченко в интервью клубному каналу «ястребов» на YouTube.
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