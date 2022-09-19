Российский нападающий Артём Анисимов подписал пробный контракт с «Филадельфией Флайерз», сообщает официальный сайт «лётчиков».

Отмечается, что первая игра в тренировочном лагере состоится 24 сентября, «Филадельфия» встретится с «Бостон Брюинз» на домашнем льду «Уэллс Фарго Центр».

Прошлый сезон Анисимов провёл в ярославском «Локомотиве», где в 27 матчах в рамках Континентальной хоккейной лиги набрал 19 (8+11) очков при показателе полезности «+6».

За карьеру в Национальной хоккейной лиге российский форвард играл за клубы «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Чикаго Блэкхокс» и «Оттава Сенаторз», в которых провёл 771 матч и набрал 376 (180+196) очков.

Анисимов является чемпионом мира. В составе сборной России нападающий завоевал золотые медали в Минске.