Кудашов: никого нельзя ни выделить, ни отругать. Всё «Динамо» было инертно

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче с ярославским «Локомотивом».

«Плохо двигались, а когда ты проигрываешь в движении, проигрываешь все шайбы, не владеешь ей, то приходится тратить силы на её отбор, потому что не владеешь ей. Не могли как отобрать шайбу, так и сохранить её. Это основная причина поражения. Проиграли в первую очередь в движении и борьбе. Да и в эмоциях проиграли. С чем связываю, что настолько сильно сегодня не попали в игру? Вот вы знаете, мы сейчас сидели и такой же вопрос себе задавали. Сейчас будем собираться и выяснять все эти причины, будем проверять подготовку команды. И самое главное – нужно готовиться к следующему матчу, потому что игры идут без остановки, через день. Делаем выводы и движемся дальше.

Молодые ребята, да вообще у нас молодая команда, ей свойственны взлёты и падения. Вот сегодня у нас был такой экзамен, как мы отреагируем на поражение. И как я уже сказал – не всё получилось. Сегодня даже никого нельзя ни выделить, ни отругать, вся команда была инертна. Миронов не смог остановить Алексеева, хотя славится своими мельницами? Когда ноги не бегут, тут уже не до мельниц, успеть бы просто», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.