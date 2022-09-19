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Главный тренер московского «Динамо» ответил на вопрос, когда сможет дебютировать Менелл

Главный тренер московского «Динамо» ответил на вопрос, когда сможет дебютировать Менелл
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал об ожидаемом дебюте новичка бело-голубых Бреннана Менелла, а также о состоянии нападающего Якоба Лильи.

«Подписание Менелла? Сейчас потренируется с нами, тогда и определим, когда будем вводить его в состав. Мы искали человека с атакующим потенциалом для игры в большинстве, остановились на нём.

Состояние Лильи? Как говорится – со дня на день, но, когда этот день наступит… Там не месяц и не неделя», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее московское «Динамо» объявило о подписании контракта с американским защитником Бреннаном Менеллом. Контракт 25-летнего защитника рассчитан на один сезон и носит односторонний характер.

В Континентальной хоккейной лиге, выступая в 2020 году за минское «Динамо», Бреннан набрал 38 (5+33) очков.

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