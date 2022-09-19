Никитин – о селекции: никто не говорил, что в «Локомотиве» точно не будет легионеров
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал почему в текущем сезоне команда играет без легионеров и будут ли они в будущем.
«Мы в этом сезоне принципиально решили играть без легионеров? Нет, у нас нет такого и мне не говорили о том, что мы 100% не будем использовать легионеров. Рынок всё равно прорабатывается, но я уже говорил, что мы хотим вывести игроков на лидирующие позиции в команде, а без практики это никак не получится. Только через шишки и через хорошие игры можно двигаться в правильном направлении. Мы верим в них и поэтому доверяем, но в тоже время никто не говорит, что иностранцев не будет. Если появятся качественные игроки, почему нет?», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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