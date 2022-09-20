Макарова и Вихлянцева участвовали во вбрасывании, Кудашов задумался. Фото победы «Локо»

19 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» ярославский «Локомотив» уверенно обыграл московское «Динамо» — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче с ярославским «Локомотивом».
«Плохо двигались, а когда ты проигрываешь в движении, проигрываешь все шайбы, то приходится тратить силы на её отбор, потому что не владеешь ей. Не могли как отобрать шайбу, так и сохранить её. Это основная причина поражения. Проиграли в первую очередь в движении и в борьбе. Да и в эмоциях проиграли. С чем связываю то, что сегодня настолько сильно не попали в игру? Вот вы знаете, мы сейчас сидели и такой же вопрос себе задавали. Сейчас будем собираться и выяснять все эти причины, будем проверять подготовку команды. И самое главное – нужно готовиться к следующему матчу, потому что игры идут без остановки, через день. Делаем выводы и движемся дальше», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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