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«Рейнджерс» обменяли защитника Нильса Лундквиста в «Даллас»

«Рейнджерс» обменяли защитника Нильса Лундквиста в «Даллас»
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«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о переходе защитника клуба Нильса Лундквиста в «Даллас Старз».

Сообщается, что взамен на Лундквиста «Рейнджерс» получил условный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023 и условный выбор в четвертом раунде драфта-2025.

В прошлом сезоне Лундквист провёл в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 25 матчей за «рейнджеров», заработав 4 (1+3) балла при показателе полезности «+4». У шведского защитника действует контракт новичка с кэпхитом $ 925 тыс.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» заняли четвёртое место в регулярном чемпионате Восточной конференции. В финале плей-офф Восточной конференции «Рейнджерс» уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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