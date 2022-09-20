Главный тренер фарм-клуба «Каролины» восхитился лакросс-голом Пашина

Главный тренер «Чикаго Вулвз» (фарм-клуб «Каролины Харрикейнз») Брок Шихан отреагировал на лакросс-гол российского нападающего Александра Пашина.
«Это было потрясающе. Я не удивлён. У вас должна быть уверенность в себе, чтобы сделать такое под давлением во время игры. Это был чертовски сложный матч. Не каждый может такое сделать. Конечно, многие парни могут исполнить это в наши дни, но иметь возможность делать это на скорости в игре — это что-то», — приводит слова Шихана официальный сайт клуба.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
За карьеру Александр сыграл четыре матча за уфимский «Салават Юлаев», в которых не набрал результативных баллов. Также форвард играл за клуб Молодёжной хоккейной лиги — «Толпар» (Уфа). В этом клубе он сыграл 97 матчей и набрал 96 (42+54) очков. Кроме этого, у него в активе 43 игры и 31 (17+14) очко за нефтекамский «Торос» в рамках Высшей хоккейной лиги.
Следующий сезон Пашин проведёт в фарм-клубе «Каролины» вместе ещё с одним российским форвардом Василием Пономарёвым.
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