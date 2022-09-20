Наставник «Витязя» прокомментировал поражение команды в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев рассказал, чего не хватило его команде в проигранном матче с нижегородским «Торпедо» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).
«Провели хороший матч. Довольны всем, кроме итогового результата. Должны были решать исход встречи в основное время. В каждом периоде были хорошие моменты. Разумеется, мы разбирали игру «Торпедо», которое так феерично стартовало и показывает действительно красивый хоккей. Конечно, одним из заданий на игру было постараться как можно больше владеть шайбой, лишив её соперника. Плохая реализация — это не вопрос к легионерам. Чтобы больше забивать, надо больше брать инициативу на себя. Не искать лишнюю передачу, но и не бросать ради броска. Бросок должен быть сильным и точным», — цитирует Буцаева официальный сайт КХЛ.
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