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Оямяки: в финской лиге игра «пять на пять» поставлена гораздо лучше, чем в КХЛ

Оямяки: в финской лиге игра «пять на пять» поставлена гораздо лучше, чем в КХЛ
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Бывший нападающий «Витязя» Нико Оямяки, играющий в настоящее время за финский хоккейный клуб «Таппара», поделился мнением об игре в местной Лииге, а также сравнил её с Континентальной хоккейной лигой.

Лиига отличается от других. Здесь нужно иначе ментально готовиться к матчам, смотреть видео соперников. «Капканы» в нейтральной зоне – главное отличие, здесь игра в формате «пять на пять» поставлена намного лучше, чем в КХЛ.

После Олимпиады я уже не приезжал в Россию. Остался в Финляндии, пока утрясались дела с клубом. Контракт был расторгнут, и всё», — приводит слова игрока Iltalehti.

Напомним, Оямяки в марте 2022 года расторг контракт с подмосковным «Витязем». Всего за клуб форвард провёл 48 игр, в которых набрал 43 (29+14) очка.

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