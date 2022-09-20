Аболс: в КХЛ тяжело развивать игроков, там только играешь, нет времени на тренировки

Экс главный тренер клубов Континентальной хоккейной лиги тольяттинской «Лады» и рижского «Динамо», а ныне главный тренер ХК «Земгале/ЛЛУ» Артис Аболс поделился мнением о переходе его клуба во вторую финскую лигу, а также рассказал о трудностях, с которыми сталкивался во время работы в КХЛ.
«Решение (заявиться во вторую лигу Финляндии. – Прим. «Чемпионата») принимал не только наш клуб. В обсуждении участвовали Федерация хоккея Латвии и Финляндия. Этот проект точно поможет развитию наших игроков. В частности, он поможет игрокам старше 20 лет шагнуть из юниорского на профессиональный уровень.
Матчи КХЛ были большим событием для болельщиков, но там тяжело развивать игроков. В КХЛ мы играли и играли, наш самый долгий перелёт в Хабаровск длился 11 часов. Там ты играешь и отдыхаешь, нет времени на тренировки и развитие игроков», — цитирует Аболса Iltalehti.
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