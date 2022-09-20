«Рынок игроков не слабый, а еле-еле живой». Спортивный директор Гросс — о селекции

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс высказал мнение о том, в каком состоянии сейчас находится рынок игроков, а также дал комментарий об игре главных конкурентов на старте сезона.

«Есть ли шанс, что удастся компенсировать потерю Алексея Макеева со слабым рынком игроков в текущей ситуации? Я бы сказал, что этот рынок даже не слабый, а еле-еле живой. Посмотрим, может, кто-то на нём появится после закрытия тренировочных лагерей в НХЛ, хотя надежд немного. А пока рассчитываем на внутренние резервы. У нас хорошая группа молодых игроков в «Горняке», который уверенно выступает в ВХЛ. Мы за ними внимательно следим.

Удивлён ли слабым стартом некоторых наших главных конкурентов — Омска, Уфы, Челябинска? По сторонам и назад вообще не оглядываемся. Нас ждёт беспрецедентный сезон. Учитывая предсезонные игры, кому-то придётся провести под сто матчей. В такой ситуации первые выводы можно будет делать лишь в конце зимы, а самые главные — в конце весны. Поэтому неплохому старту мы порадовались — и забыли. Всё самое сложное — впереди», — передаёт слова Гросса Russia-Hockey.