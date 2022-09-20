Опубликованы выплаты клубам от КХЛ по итогам сезона-2021/2022

Континентальная хоккейная лига опубликовала выплаты клубам по итогам сезона-2021/2022.

Всего между клубами по итогам сезона-2021/2022 распределено более 448 млн руб. Порядок распределения между клубами доходов от ТВ и коммерческих прав по сравнению с сезоном-2020/2021 остался без изменений.

Наибольший вес при распределении имеют принципы участия в чемпионате (30%) и принцип телеспроса (40%):



— 30% общей суммы распределено между 22 участниками чемпионата-2021/2022.



— 40% распределено по принципу телеспроса. Высокие доходы получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже.

Структура распределения дохода по спортивному принципу (30%) выглядит следующим образом:



15% — участникам плей-офф;



7,5% — победителю плей-офф;



4,5% — участникам чемпионата;



3% — финалисту Кубка Гагарина.

Наибольшую сумму вознаграждения по итогам чемпионата получит «Металлург» (29,2 млн руб.), где 6,3 млн руб. получены благодаря самому высокому в КХЛ спросу на телеправа матчей.



За победу в чемпионате ЦСКА получит 15,4 млн руб., а в сумме – 26,2 млн руб., при этом армейцы отказались от целевого финансирования детско-юношеского спорта.