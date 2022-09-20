Опубликованы выплаты клубам от КХЛ по итогам сезона-2021/2022

Континентальная хоккейная лига опубликовала выплаты клубам по итогам сезона-2021/2022.
Всего между клубами по итогам сезона-2021/2022 распределено более 448 млн руб. Порядок распределения между клубами доходов от ТВ и коммерческих прав по сравнению с сезоном-2020/2021 остался без изменений.
Наибольший вес при распределении имеют принципы участия в чемпионате (30%) и принцип телеспроса (40%):
— 30% общей суммы распределено между 22 участниками чемпионата-2021/2022.
— 40% распределено по принципу телеспроса. Высокие доходы получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже.
Структура распределения дохода по спортивному принципу (30%) выглядит следующим образом:
15% — участникам плей-офф;
7,5% — победителю плей-офф;
4,5% — участникам чемпионата;
3% — финалисту Кубка Гагарина.
Наибольшую сумму вознаграждения по итогам чемпионата получит «Металлург» (29,2 млн руб.), где 6,3 млн руб. получены благодаря самому высокому в КХЛ спросу на телеправа матчей.
За победу в чемпионате ЦСКА получит 15,4 млн руб., а в сумме – 26,2 млн руб., при этом армейцы отказались от целевого финансирования детско-юношеского спорта.
Фото: khl.ru
- 20 сентября 2022
-
14:16
-
14:14
-
14:11
-
14:07
-
14:02
-
13:57
-
13:54
-
13:51
-
13:46
-
13:41
-
13:27
-
12:54
-
12:47
-
12:41
-
12:31
-
11:49
-
11:36
-
11:25
-
11:10
-
11:01
-
10:53
-
10:38
-
10:20
-
10:10
-
09:49
-
09:26
-
09:15
-
09:01
-
08:43
-
08:30
-
08:16
-
08:04
-
06:04
-
04:32
- 19 сентября 2022
-
23:52