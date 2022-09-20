В Москве на общем собрании участников ООО «КХЛ» избран состав совета директоров КХЛ на сезон-2022/2023.

На своём первом заседании в сезоне-2022/2023 совет директоров КХЛ единогласно переизбрал на должность председателя Геннадия Тимченко.

Отметим, что в новый совет директоров КХЛ вошёл вице-президент лиги по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов, а Яри Курри и Юриса Савицкиса отныне нет в составе управляющего органа, так как их клубов — «Йокерита» и рижского «Динамо» — больше нет в лиге.

Количественный состав совета директоров составил 20 человек и выглядит следующим образом:



1. Тимченко Геннадий Николаевич – председатель совета директоров, председатель совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»;



2. Морозов Алексей Алексеевич – председатель правления – президент КХЛ.



3. Каменский Валерий Викторович – вице-президент по развитию КХЛ.



4. Анисимов Алексей Владимирович – вице-президент КХЛ, главный арбитр КХЛ.



5. Батехин Сергей Леонидович – генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС», член совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».



6. Гуськов Александр Александрович – вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея.



7. Есмантович Игорь Вячеславович – президент ООО «ПХК ЦСКА».



8. Король Борис Михайлович – вице-президент ПАО «Транснефть».



9. Крылов Александр Владимирович – председатель совета директоров ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», директор по региональным продажам ПАО «Газпром нефть».



10. Курбатов Дмитрий Анатольевич – исполнительный директор Федерации хоккея России.



11. Ласьков Сергей Алексеевич – первый вице-президент — директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург».



12. Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, председатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс».



13. Медведев Александр Иванович – генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт».



14. Прохоров Виталий Владимирович – аице-президент ООО «КХЛ» по хоккейной вертикали.



15. Рашников Виктор Филиппович – председатель совета директоров ПАО «ММК», президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург».



16. Ротенберг Аркадий Романович – председатель правления Федерации хоккея России.



17. Ротенберг Роман Борисович – первый вице-президент ФХР, заместитель председателя совета директоров, вице-президент ООО «Хоккейный клуб СКА».



18. Сушко Сергей Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо-Минск».



19. Усачёв Олег Леонидович – председатель наблюдательного совета АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак».



20. Фастовский Кирилл Валерьевич – генеральный директор ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь».