В Москве на общем собрании участников ООО «КХЛ» избран состав совета директоров КХЛ на сезон-2022/2023.
На своём первом заседании в сезоне-2022/2023 совет директоров КХЛ единогласно переизбрал на должность председателя Геннадия Тимченко.
Отметим, что в новый совет директоров КХЛ вошёл вице-президент лиги по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов, а Яри Курри и Юриса Савицкиса отныне нет в составе управляющего органа, так как их клубов — «Йокерита» и рижского «Динамо» — больше нет в лиге.
Количественный состав совета директоров составил 20 человек и выглядит следующим образом:
1. Тимченко Геннадий Николаевич – председатель совета директоров, председатель совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»;
2. Морозов Алексей Алексеевич – председатель правления – президент КХЛ.
3. Каменский Валерий Викторович – вице-президент по развитию КХЛ.
4. Анисимов Алексей Владимирович – вице-президент КХЛ, главный арбитр КХЛ.
5. Батехин Сергей Леонидович – генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС», член совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
6. Гуськов Александр Александрович – вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея.
7. Есмантович Игорь Вячеславович – президент ООО «ПХК ЦСКА».
8. Король Борис Михайлович – вице-президент ПАО «Транснефть».
9. Крылов Александр Владимирович – председатель совета директоров ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», директор по региональным продажам ПАО «Газпром нефть».
10. Курбатов Дмитрий Анатольевич – исполнительный директор Федерации хоккея России.
11. Ласьков Сергей Алексеевич – первый вице-президент — директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург».
12. Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, председатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс».
13. Медведев Александр Иванович – генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт».
14. Прохоров Виталий Владимирович – аице-президент ООО «КХЛ» по хоккейной вертикали.
15. Рашников Виктор Филиппович – председатель совета директоров ПАО «ММК», президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург».
16. Ротенберг Аркадий Романович – председатель правления Федерации хоккея России.
17. Ротенберг Роман Борисович – первый вице-президент ФХР, заместитель председателя совета директоров, вице-президент ООО «Хоккейный клуб СКА».
18. Сушко Сергей Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо-Минск».
19. Усачёв Олег Леонидович – председатель наблюдательного совета АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак».
20. Фастовский Кирилл Валерьевич – генеральный директор ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь».
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