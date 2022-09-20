Виделль — о событиях на Украине: это очень грустно. Но я был далеко и ничего не замечал

Бывший нападающий клубов КХЛ Линус Виделль высказался о переходе в шведский клуб «Сёдертелье», а также о событиях на Украине.
«Вначале было здорово перейти в «Юргорден», но это был один из самых тяжёлых периодов в моей жизни. Мне было плохо. Не хочу больше об этом говорить, я оставил это позади. Поэтому было здорово уехать и отправиться в лигу, которую я знаю. Я играл за очень хорошую команду, мы почти стали чемпионами, были в одном голе от титула. Очень жаль, что у нас не получилось победить, но это было приятное окончание сезона. Мы в основном фокусировались на хоккее, шёл плей-офф, в жизни не было ничего, кроме хоккея. Были собрания и хоккей, хоккей, хоккей, а потом вдруг замечаешь…
Очень грустно от того, что происходит на Украине. Этого не должно быть. Мои бабушка с дедушкой из Эстонии, мой дедушка уехал в Швецию, когда пришли русские. Я мало что об этом знаю, но очень грустно, что всё это происходит. Но я был далеко, ничего не замечал.
Почему не разорвал контракт? Тут несколько моментов. Во-первых, это бы очень дорого стоило, потому что я был на контракте, мне бы пришлось его выкупать. Тут всё зависит от клуба, но это в любом случае была бы значительная сумма. Во-вторых, я хотел играть. Чувствовал, что должен сделать это. Так что было несколько моментов. Это же не просто взять и уехать домой, есть ещё трансферная карта. Если бы я просто уехал, мне бы не разрешили играть в этом сезоне», — цитирует игрока Expressen.
- 20 сентября 2022
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