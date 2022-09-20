Президент ЦСКА — о деле Федотова: странно, что в пиар втягиваются селебрити, как Губерниев

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович высказался о судебном процессе Ивана Федотова.

«Пожелаю ли удачи Ивану Федотову, который в эти минуты в суде оспаривает свой призыв в армию? Конечно, желаю удачи. Для меня новость, что он в суде что-то оспаривает. Но всё идёт своим чередом.



Нет никаких переговоров и быть не может: парень служит в Вооружённых силах. Я вообще не понимаю, кто это раздувает и для чего это нужно. Я вообще считаю, что в рамках репортёров это ненужный пиар в сегодняшнем времени. Он только усугубляет и увеличивает слухи, которые ходят вокруг Ивана. Всё, по-моему, чётко и ясно. Это чистый пиар определённых людей. Странно, что в этот пиар втягиваются селебрити вашего цвета — такие, как Губерниев. «Матч ТВ» тоже высказался по непонятным нам причинам. С нами никто не связывается — ни «Матч ТВ», ни Дима. Сами говорят, что считают нужным. Наверное, в сегодняшнее время так кому-то выгодно. Вопрос — кому. Не знаю», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.