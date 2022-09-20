Р. Ротенберг — о выплатах от КХЛ: хочется зарабатывать больше, СКА делает большую работу

Заместитель председателя совета директоров, вице-президент, генеральный директор и главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о финансовой составляющей клуба и о дальнейших целях.

«Выплаты клубам от Континентальной хоккейной лиги? Всегда хотелось бы больше зарабатывать, потому что СКА делает большую работу, на всех матчах у нас аншлаги. Мы очень благодарны нашим болельщикам, которые ходят на все игры.

Мы хотим, чтобы было больше голов, чтобы вообще грязи не было в нашем хоккее. Как это было принято в своё время в Национальной хоккейной лиге, чтобы судить чистый хоккей. Это очень важно, чтобы зрители ходили, мы играем для болельщиков», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.