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Р. Ротенберг — о выплатах от КХЛ: хочется зарабатывать больше, СКА делает большую работу

Р. Ротенберг — о выплатах от КХЛ: хочется зарабатывать больше, СКА делает большую работу
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Заместитель председателя совета директоров, вице-президент, генеральный директор и главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о финансовой составляющей клуба и о дальнейших целях.

«Выплаты клубам от Континентальной хоккейной лиги? Всегда хотелось бы больше зарабатывать, потому что СКА делает большую работу, на всех матчах у нас аншлаги. Мы очень благодарны нашим болельщикам, которые ходят на все игры.

Мы хотим, чтобы было больше голов, чтобы вообще грязи не было в нашем хоккее. Как это было принято в своё время в Национальной хоккейной лиге, чтобы судить чистый хоккей. Это очень важно, чтобы зрители ходили, мы играем для болельщиков», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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