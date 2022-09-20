«Так даже на улице не бьют!» Роман Ротенберг эмоционально высказался о грязи в хоккее

Заместитель председателя совета директоров, вице-президент, генеральный директор и главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал грязную игру в хоккее.

«Много серьёзных травм в нашем хоккее на старте сезона? Идёт борьба на каждом участке поля, это правильно, хоккей – мужская игра. Но вот эти пошлости нужно убрать. Все эти подсечки, всю эту грязь надо убирать. Такие моменты – это не хоккей. Это даже не дзюдо. На улице даже так не бьют, это бои без правил, а в хоккее есть правила. Нужно уважать соперника, играть жёстко, но не надо цеплять клюшкой и потом бить ещё. У нас так Моисеев по инерции в борт улетел. Это неправильный момент по хоккейным понятиям. Надо играть правильно, жёстко, по-мужски.

Защитник СКА Педан грязно толкнул в спину Коршкова? Вы знаете, это немного разные ситуации. Думаю, что вы согласитесь, одно дело, когда игрок летит в борт и ещё по инерции его умышленно толкают в спину. А у Педана и Коршкова была борьба на пятаке, которая происходит в каждом матче в хоккее. А дальше уже судья решает. Вы все видели, что произошло дальше. Удар между ног – это запрещённый приёмчик. Между ног мы не бьём», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.