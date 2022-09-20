Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении в СКА нападающего Никиты Гусева

Заместитель председателя совета директоров, вице-президент, генеральный директор и главный тренер СКА Роман Ротенберг дал комментарий относительно возвращения форварда Никиты Гусева в Санкт-Петербург.
«Интерес к Гусеву? Надо поговорить с Никитой. Это очень важный игрок в истории российского хоккея, он выиграл Олимпиаду вместе с командой, забил важнейшие голы. Мы его ценим и уважаем. Система СКА всегда его ждёт, а время покажет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В прошедшем сезоне 30-летний хоккеист выступал за санкт-петербургский СКА, проведя 31 матч в регулярном чемпионате, где набрал 35 очков: забросил 10 шайб и отдал 25 голевых пасов. В плей-офф у него семь голов и девять результативных передач в 16 встречах.
В НХЛ Гусев выступал за «Флориду Пантерз» и «Нью-Джерси Дэвилз», в общей сложности проведя 97 матчей и набрав 54 (17+37) очка.
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