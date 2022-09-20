Р. Ротенберг — о слухах про обмен Федотова: всегда же можно на заборе что-то написать
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Заместитель председателя совета директоров, вице-президент, генеральный директор и главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал слухи о возможном обмене голкипера Ивана Федотова из ЦСКА в питерский клуб.
«Слухи про обмен Федотова на Самонова? Всегда же можно на заборе что-то написать. Вы знаете, что я ещё тут могу сказать? Это очень сильный вратарь, который обыграл нас в прошлом сезоне. Это однозначно. В начале серии бросали ему под блин, потом он прикрыл слабое место, и стало ещё сложнее ему забивать. Да, он петербуржец, очень сильный вратарь, который начинал в Финляндии. Мы желаем ему успехов. Мне больше нечего тут прокомментировать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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