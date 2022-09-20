Руководитель ЦСКА прокомментировал публикации СМИ о зарплатах хоккеистов
Поделиться
Президент ЦСКА, член совета директоров КХЛ Игорь Есмантович дал комментарий относительно публикаций зарплат хоккеистов в СМИ.
«Как отношусь к тому, что в прессе вскрывают зарплаты игроков? Вы знаете, в свете технологий у нас всё можно вскрыть. Но могу сказать вам с очевидной точностью, что всё, что вскрывается, имеет неточность и погрешность в рамках 20–25%. Мне это, конечно, не нравится. Это не нравится хоккеистам. Но ещё раз говорю: у нас чёрный пиар, белый пиар. Для многих людей, кто это делает, это является определённым движением в медиапространстве. Поэтому относимся к этому, так скажем, нейтрально. Ничего в этом особенного для нас нет», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Комментарии
- 20 сентября 2022
-
15:30
-
15:13
-
14:56
-
14:49
-
14:37
-
14:34
-
14:31
-
14:30
-
14:30
-
14:24
-
14:21
-
14:19
-
14:16
-
14:14
-
14:11
-
14:07
-
14:02
-
13:57
-
13:54
-
13:51
-
13:46
-
13:41
-
13:27
-
12:54
-
12:47
-
12:41
-
12:31
-
11:49
-
11:36
-
11:25
-
11:10
-
11:01
-
10:53
-
10:38
-
10:20
Партнерский контент