Руководитель ЦСКА прокомментировал публикации СМИ о зарплатах хоккеистов

Президент ЦСКА, член совета директоров КХЛ Игорь Есмантович дал комментарий относительно публикаций зарплат хоккеистов в СМИ.

«Как отношусь к тому, что в прессе вскрывают зарплаты игроков? Вы знаете, в свете технологий у нас всё можно вскрыть. Но могу сказать вам с очевидной точностью, что всё, что вскрывается, имеет неточность и погрешность в рамках 20–25%. Мне это, конечно, не нравится. Это не нравится хоккеистам. Но ещё раз говорю: у нас чёрный пиар, белый пиар. Для многих людей, кто это делает, это является определённым движением в медиапространстве. Поэтому относимся к этому, так скажем, нейтрально. Ничего в этом особенного для нас нет», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.