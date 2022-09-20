КХЛ представила рейтинг детских школ и тренеров

В сезоне-2021/2022 КХЛ провела исследование, в рамках которого были оцифрованы подробные анкеты более чем 600 профессиональных хоккеистов.

Построение хоккейной вертикали КХЛ-ВХЛ-МХЛ-ДЮСШ является одной из ключевых задач по развитию всех ступеней российского хоккея. Детско-юношеской спорт — опора, которая помогает развитию, повышению конкурентной среды и росту мастерства игроков во всех лигах. В связи с этим КХЛ было принято решение о разработке рейтинга для детско-юношеских хоккейных школ и тренеров для того, чтобы в профессиональный хоккей приходили максимально подготовленные молодые хоккеисты.



В сезоне-2021/2022 лигой на основе опроса была сформирована первичная база данных КХЛ, содержащая информацию о каждом спортивном учреждении, тренере и времени, которое было затрачено на спортивную подготовку каждого хоккеиста, который принял участие в анкетировании (опрос проводился среди игроков–участников чемпионата КХЛ сезона-2021/2022).

Для составления рейтинга лучших школ и тренеров были созданы параметры оценки, имеющие свой вес. Все они разбиты на три раздела:



— статистические показатели (как пример, в самом чемпионате – попал ли игрок в топ-50 лучших бомбардиров сезона; и в клубе игрока – попал ли игрок в топ-5 по показателю полезности);

— дополнительные параметры оценок (является ли игрок обладателем Кубка Гагарина, количество сыгранных матчей в КХЛ (минимум 500), количество воспитанников в чемпионате КХЛ, общее количество лет подготовки воспитанников);

— выступления на международных соревнованиях (есть ли у игрока медали на молодёжном чемпионате мира, чемпионате мира и Олимпиаде).



Итоговая оценка школы и тренера определяется путем суммирования результатов каждого параметра. В расчёте оценок параметров используются итоговые данные четырёх сезонов, у каждого сезона есть свой вес (100% — текущий сезон; 75% — предыдущий сезон; 50% — сезон перед предыдущим сезоном; 25% — сезон, завершившийся за два сезона до текущего), то есть если игрок участвовал в одном из четырёх сезонов, то его показатели будут учитываться при расчёте рейтинга.



По итогам сезона-2021/2022 лидерами рейтинга стали школы ЦСКА, «Трактора» и «Металлурга». Среди школ, не имеющих клубов КХЛ, в топ-10 попали московские «Белые Медведи» и «Русь».

Совет директоров КХЛ поручил руководству лиги разработать стимулирующие мероприятия для детско-юношеских школ и тренеров.